Знову спокушає: сексуальна телезірка у білій мереживній білизні позувала на камеру

Глоя Феррі поповнила свій гардероб новим ефектним комплектом білизни.
Британська телезірка Глоя Феррі потішила підписників в Instagram світлинами у новому комплекті мереживної білизни.
Перед фотокамерою брюнетка постала у білому мереживному бюстгальтері, таких самих стрингах, поясі з підтяжками і панчохах із мереживом.
Глоя продемонструвала пишний сексуальний бюст, плаский живіт і тонку талію.
Нагадаємо, минулого разу Глоя Феррі приміряла червону мереживну білизну і похизувалася стрункою фігурою.
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