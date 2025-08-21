- Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
109
1 хв
Знову спойлери: Енн Гетевей заскочили на зніманнях драматичної сцени в Нью-Йорку
Енн Гетевей знову сяяла на зніманнях сиквела фільму «Диявол носить Prada 2» у самому серці Нью-Йорка, у знаменитому Центральному парку.
Акторку помітили папараці під час роботи над емоційною сценою — схоже, у фільмі на нас чекає похорон. Хто саме помер і кого оплакувала героїня Енн Гетевей, наразі невідомо, але інтриги щодо майбутнього фільму стає дедалі менше.
На фотографіях, які зробили папараці, Енн була одягнена в чорну сукню від Khaite з прозорою тканиною в зоні декольте, яку носила в поєднанні з пальтом. Також на акторці були лакові мюлі від Aquazzura, сонцезахисні окуляри, а в руці сумка від Coach. Образ завершували легкі локони, в які було вкладено її довге і густе волосся.
Також у кадр з Гетевей потрапив її колега по фільму Стенлі Туччі, який носив чорний костюм, білу сорочку і краватку в принт. Пара йшла під руку.
Картина вийде 2026 року, тобто через 20 років після прем’єри першої частини. Також нагадаємо, що, окрім фільму «Диявол носить Prada 2», готується сиквел фільму «Щоденники принцеси», в якому також зіграла Енн.