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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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25
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Знову стане мамою: модель Шаніна Шейк засвітила вагітний живіт

Зірка поділилася радісною новиною в мережі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Шаніна Шейк

Шаніна Шейк / © Instagram Шанiни Шейк

Австралійська модель Шаніна Шейк готується вдруге стати мамою. 35-річна зірка оголосила про вагітність, опублікувавши в Instagram серію фотографій із помітно округлим животом.

Шаніна Шейк / © Instagram Шанiни Шейк

Шаніна Шейк / © Instagram Шанiни Шейк

Шаніна Шейк / © Instagram Шанiни Шейк

Шаніна Шейк / © Instagram Шанiни Шейк

На знімках Шейк у яскраво-жовтій сукні позує під час фотосесії, ніжно притримуючи живіт.

Поряд із моделлю також з’явився її коханий — музичний продюсер Раян Пресс. Для пари майбутня дитина стане першою спільною.

Шаніна Шейк зі своїм коханим / © Instagram Шанiни Шейк

Шаніна Шейк зі своїм коханим / © Instagram Шанiни Шейк

«Раян і я дуже раді вітати у нашому світі маленьку людинку. Було так приємно деякий час тримати цю новину лише між нами та спостерігати, як усе з кожним днем стає дедалі реальнішим», — написала Шаніна.

Модель особливо радіє тому, що її трирічний син Зай незабаром стане старшим братом. Хлопчик народився у вересні 2022 року в стосунках Шейк із музичним керівником Меттью Адесуяном.

«Для мого Зая побачити, як він стає старшим братом, — це справді особлива магія. Я вже знаю, що він буде найкращим братом», — зізналася модель.

Шаніна не стала розкривати термін вагітності та передбачувану дату пологів. При цьому вона назвала майбутні зміни новим етапом у житті, зазначивши, що їхні серця зараз «сповнені» кохання і що вони з Раяном з нетерпінням чекають на зустріч із малюком.

Шаніна Шейк / © Instagram Шанiни Шейк

Шаніна Шейк / © Instagram Шанiни Шейк

Шаніна Шейк / © Instagram Шанiни Шейк

Шаніна Шейк / © Instagram Шанiни Шейк

Нагадаємо, що раніше про свою вагітність повідомила інша модель — переможниця конкурсів «Міс США — 2012» та «Міс Всесвіт — 2012» Олівія Калпо.

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