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Знову світить декольте: Олівія Вайлд одягла відверту сукню на церемонію

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Знову світить декольте: Олівія Вайлд одягла відверту сукню на церемонію

Олівія Вайлд / Фото: Associated Press

У Лос-Анджелесі відбулася 29 церемонія ELLE Women in Hollywood Celebration. На червоній доріжці заходу сяяла 38-річна Олівія Вайлд.

Церемонія відбувалася у Центрі Гетті у Лос-Анджелесі. Олівія Вайлд вийшла на доріжку в сукні, яка знову акцентувала увагу на її декольте.

Олівія Вайлд / © Associated Press
Олівія Вайлд / Фото: Associated Press

Цього разу на Олівії була чорна сукня на тонких бретельках з глибоким декольте та пишною спідницею, доповнила зірка вбрання гостроносими туфлями-човниками на підборах.

Акторка розпустила волосся, зробила макіяж зі стрілками на повіках і нафарбувала губи ніжно-рожевим блиском. Вдягла лаконічний сережки у вуха, кілька дорогоцінних браслетів на зап'ястя та каблучку з великим каменем.

Олівія Вайлд / © Associated Press
Олівія Вайлд / Фото: Associated Press

Минулого разу Олівія показала більше, ніж хотіла, коли одягла прозору сукню на захід, коли відвідала галавечір у Музеї кіноакадемії в Лос-Анджелесі.

Олівія Вайлд / © Associated Press
Олівія Вайлд / Фото: Associated Press

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