Знову світить декольте: Олівія Вайлд одягла відверту сукню на церемонію

У Лос-Анджелесі відбулася 29 церемонія ELLE Women in Hollywood Celebration. На червоній доріжці заходу сяяла 38-річна Олівія Вайлд.
Церемонія відбувалася у Центрі Гетті у Лос-Анджелесі. Олівія Вайлд вийшла на доріжку в сукні, яка знову акцентувала увагу на її декольте.
Цього разу на Олівії була чорна сукня на тонких бретельках з глибоким декольте та пишною спідницею, доповнила зірка вбрання гостроносими туфлями-човниками на підборах.
Акторка розпустила волосся, зробила макіяж зі стрілками на повіках і нафарбувала губи ніжно-рожевим блиском. Вдягла лаконічний сережки у вуха, кілька дорогоцінних браслетів на зап'ястя та каблучку з великим каменем.
Минулого разу Олівія показала більше, ніж хотіла, коли одягла прозору сукню на захід, коли відвідала галавечір у Музеї кіноакадемії в Лос-Анджелесі.
Читайте також: