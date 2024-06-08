Знову у джинсах: стильна Дженніфер Лопес з'явилася на вулиці у Лос-Анджелесі

Зірка мала дуже ефектний вигляд. Цей її літній образ варто взяти на замітку, адже джинси - це must have кожної дівчини.

Американська суперзірка Дженніфер Лопес потрапила під приціл папараці на вулиці в Лос-Анджелесі, коли виходила зі своєї машини і прямувала кудись, ймовірно, у робочі справи, адже не лише одяглася по-діловому, а й несла в руці iPad.

У своєму образі акторка поєднала стильні широкі джинси від бренду Dior, а також укорочену широку сорочку з рукавами. Доповнили її образ стильні мюлі із прозорими ремінцями від бренду Femme та культова сумка Saddle від Dior.

Також Лопес зібрала волосся у високий хвіст, одягла сонцезахисні окуляри квадратної форми від Nile та свої улюблені золоті сережки-кільця від Jennifer Fisher.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Зазвичай кожен образ зірки привертає увагу, але не можна не відзначити, що останнім часом вона носить джинси особливо часто. Неодноразово її бачили в джинсах-кюлотах, джинсах-кльош, моделі із зав'язками від Isabel Marant і навіть у джинсах від Gucci. А ось саме ці стильні джинси від Dior артистка одягала вже теж раніше — вона носила їх у Парижі, куди прилетіла з дочкою Еммою. Ці джинси вона поєднувала як із високими підборами, так і з кросівками.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Читайте також:

Розкішні образи Дженніфер Лопес (22 фото)