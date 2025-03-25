Знову у короткій спідниці: Аманда Голден у монохромному луку вийшла з роботи

54-річна британська акторка має чудове почуття стилю і щоразу вона це демоснтрує.

Аманда Голден знову потрапила до об'єктивів папараці, коли вийшла зі студії Global Radio, де веде шоу на Heart Breakfast у Лондоні.

Акторка продемонструвала монохромний весняний аутфіт у блакитному-сірій гамі. На ній був жакет із великим коміром та округлими рукавами і така сама коротка спідниця, яка підкреслила її стрункі ноги. Костюм Аманда скомбінувала із на тон світлішою шовковою блузкою.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Аутфіт Голден доповнила замшевими блідо-блакитними туфлями-човниками і блакитною сумочкою з монограмою бренду Louis Vuitton і з коричневими ручками.

Білявка зробила гарну зачіску з локонами, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри і завершила лук лаконічними прикрасами.

Нагадаємо, минулого разу Аманда Голден з'явилася у Лондоні в ефектному образі total black. На ній була приталена подовжена сорочка з баскою і мініспідниця.

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