Знову у "мафіозному" луку: Кім Кардашян у шубі на голе тіло блиснула сексуальними грудьми

Кім Кардашян опублікувала в Instagram нову світлину,на якій вона постала в улюбленому останнім часом образі Mob Wife (дружина мафіозі).

Кім позувала біля візажного столика у темно-коричневій довгій шубі з широким коміром, яку вона одягла на голе тіло. Зірка реаліті блиснула на камеру своїм пишними і сексуальними грудьми.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

На низ знаменитість одягла темні легінси-чоботи з імітацією голих ніг. Волосся Кім зібрала у гладкий пучок і одягла на обличчя стильні чорні окуляри.

Нагадаємо, у "мафіозному" аутфіті Кім Кардашян з'являлася на вулиуях Парижа.

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