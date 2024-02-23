Знову у пом'ятій сукні: Аманда Сейфрід відвідала Берлінський кінофестиваль

Аманда Сейфрід з'явилася серед гостей Міжнародного Берлінського кінофестивалю. На червону доріжку вона вийшла презентувати драматичний фільм "Сім вуалей", у якому зіграла головну роль.

Аманда Сейфрід / Фото: Associated Press

На Аманді була елегантна чорна шовкова сукня від Givenchy з колекції весна-літо 2024. Довге вбрання мало бретельку-uалтер, шлейф та розріз спереду на спідниці.

Верхню частину вбрання прикрашало ніжне мереживо, а спина у нього була відкрита. Однак із сукнею Аманді знову не пощастило, оскільки вона дуже пом'ялася на спідниці та в зоні талії.

Аманда Сейфрід / Фото: Associated Press

Це вже не перший подібний випадок із зіркою. У грудні Сейфрід вийшла на червону доріжку в пом'ятому та брудному вбранні від Jason Wu, яке складалося із золотистого топу з лелітками та довгої спідниці.

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