Знову у провокаційному образі: співачка Анітта одягла прозору сукню на захід у Мексиці

30-річна бразильська зірка Анітта відвідала захід El Hombre del Año ("Людина року"), який відбувся в готелі Mondrian у Мексиці. Співачка позувала фотографам у ефектній напівпрозорій сукні з драпуванням на стегнах.

Світле вбрання зірки було виконане з шифону, мало асиметричний верх, а також невеликий поділ. З білизни під сукню Анітта одягла лише труси, які трохи просвічувалися, а на її грудях були спеціальні бежеві силіконові накладки.

Образ латиноамериканка доповнила насиченим коричневим макіяжем, золотими сережками та мокрим укладанням.

Аніта / Фото: Getty Images

Але вбрання Анітти було надто скромним порівняно зі сукнею співачки Ріти Ори, в якій вона прийшла на вечірку в Лондоні. Прозора сукня зірки практично нічого не прикривала.

Рита Ора / Фото: Getty Images

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