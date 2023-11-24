Знову у провокаційному образі: співачка Анітта одягла прозору сукню на захід у Мексиці

Знаменитість була у тренді, оскільки одягла "голу" сукню.
30-річна бразильська зірка Анітта відвідала захід El Hombre del Año ("Людина року"), який відбувся в готелі Mondrian у Мексиці. Співачка позувала фотографам у ефектній напівпрозорій сукні з драпуванням на стегнах.
Світле вбрання зірки було виконане з шифону, мало асиметричний верх, а також невеликий поділ. З білизни під сукню Анітта одягла лише труси, які трохи просвічувалися, а на її грудях були спеціальні бежеві силіконові накладки.
Образ латиноамериканка доповнила насиченим коричневим макіяжем, золотими сережками та мокрим укладанням.
Але вбрання Анітти було надто скромним порівняно зі сукнею співачки Ріти Ори, в якій вона прийшла на вечірку в Лондоні. Прозора сукня зірки практично нічого не прикривала.
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