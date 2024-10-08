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Знову у прозорому: британська акторка блиснула бюстгальтером на вулицях Нью-Йорка

Знову у прозорому: британська акторка блиснула бюстгальтером на вулицях Нью-Йорка

Знову у прозорому: британська акторка блиснула бюстгальтером на вулицях Нью-Йорка

Елла Гант / Фото: Getty Images

Елла Гант любить створювати образи з перчинкою.

До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила британська акторка Елла Гант. Вона постала у пікантному образі total black.

Дівчина одягла ажурний в'язаний топ і таку саму кофту з рукавами три четверті і рюшами на них, під якими на ній був чорний бюстгальтер. Верх зірка скомбінувала зі шкіряними штанями з високим посадженням. Взута вона була у чорні гостроносі туфлі.

Елла Гант / © Getty Images
Елла Гант / Фото: Getty Images

Аутфіт Гант доповнила чорною лакованою сумкою, зачіскою з локонами, вечірнім макіяжем і шоколадним манікюром.

Нагадаємо, минулого разу Елла Гант продемонструвала на вулицях Нью-Йорка ефектний лук у трендовому кольорі бургунді.

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