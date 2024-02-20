Знову у рожевому: британська модель спокусливо позувала у сексуальному бікіні

Арабелла Чі обожнює рожевий колір, який їй дуже пасує.
Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – потішила фоловерів в Instagram новою пікантною світлиною.
Білявка постала на фото у зухвалій позі. На ній було рожеве бікіні і білі кросівки. Вона мала спокусливий вигляд.
Волосся Чі розпустила і зробила легкий макіяж із акцентом на очах і одягла на шию ланцюжок.
Раніше Арабелла Чі показала знімок у ніжно-рожевому в'язаному ліфі і спідниці такого самого кольору.
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