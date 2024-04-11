Знову у спортзалі: топмодель Бар Рафаелі похизувалася підтягнутими сідницями

Схоже, 38-річна ізраїльська топмодель Бар Рафаелі займається спортом щодня, адже регулярно викладає у своєму Instagram селфі зі спортзалу.

Фото: Instagram Бар Рафаелі

Так, на нових знімках модель робить селфі біля велотренажера, а також зазнімкована на груповому занятті під час виконання вправи на сідниці з фітнес-гумками на ногах. Фігуру Бар має чудовий вигляд – заняття не проходять даремно.

Фото: Instagram Бар Рафаелі

Фото: Instagram Бар Рафаелі

Взагалі, топмодель серйозно взялася за свою модельну кар'єру і почала з'являтися в промокампаніях брендів і фотосетах. Весь свій час ще донедавна вона приділяла вихованню трьох дітей – двох доньок та сина. Але, судячи з її публікацій у фотоблогу, вона повернулася до фешн-бізнесу. Так, нещодавно вона у мереживній білизні та джинсах знялася в рекламі ізраїльського бренду.

Фото: Інстаграм Бар Рафаелі

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