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Знову у спортзалі: топмодель Бар Рафаелі похизувалася підтягнутими сідницями

Знову у спортзалі: топмодель Бар Рафаелі похизувалася підтягнутими сідницями

Фото: Instagram Бар Рафаелі

Дівчина не пропускає тренування у спортзалі.

Схоже, 38-річна ізраїльська топмодель Бар Рафаелі займається спортом щодня, адже регулярно викладає у своєму Instagram селфі зі спортзалу.

© Instagram Бар Рафаелі
Фото: Instagram Бар Рафаелі

Так, на нових знімках модель робить селфі біля велотренажера, а також зазнімкована на груповому занятті під час виконання вправи на сідниці з фітнес-гумками на ногах. Фігуру Бар має чудовий вигляд – заняття не проходять даремно.

© Instagram Бар Рафаелі
Фото: Instagram Бар Рафаелі
© Instagram Бар Рафаелі
Фото: Instagram Бар Рафаелі

Взагалі, топмодель серйозно взялася за свою модельну кар'єру і почала з'являтися в промокампаніях брендів і фотосетах. Весь свій час ще донедавна вона приділяла вихованню трьох дітей – двох доньок та сина. Але, судячи з її публікацій у фотоблогу, вона повернулася до фешн-бізнесу. Так, нещодавно вона у мереживній білизні та джинсах знялася в рекламі ізраїльського бренду.

© Інстаграм Бар Рафаелі
Фото: Інстаграм Бар Рафаелі

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