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Знову у вишиванці та у червоних джинсах: Сьюзан Сарандон в об'єктивах папараці

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Знову у вишиванці та у червоних джинсах: Сьюзан Сарандон в об'єктивах папараці

Сьюзан Сарандон / Фото: Getty Images

76-річна Сьюзан Сарандон потрапила під приціл папараці в Іст-Віллідж у Нью-Йорку.

Американська акторка та активістка, володарка "Оскара" та багатьох інших престижних премій, мала досить яскравий вигляд під час прогулянки і не залишилася непоміченою фотографами.

Одягнена Сьюзан була у червоні широкі джинси та білу вишиванку з червоним візерунком. Взула акторка зручні кросівки, а через плече у неї висіла невелика плетена сумка. Літній лук для прогулянки зірка доповнила кількома золотими каблучками та браслетами, ланцюжком на шиї, золотими сережками у вухах та сонцезахисними чорними окулярами в черепаховій оправі.

Сьюзан Сарандон / © Getty Images
Сьюзан Сарандон / Фото: Getty Images

У цьому самому образі місяць тому Сьюзан Сарандон вийшла на забастовку в Нью-Йорку.

Нагадаємо, про те, хто ще зі світових зірок носить вишиванки, ми розповідали раніше.

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Дата публікації
Перегляди
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