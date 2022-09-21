Знову в Balenciaga: Кім Кардашян потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку

41-річна Кім Кардашян мала приголомшливий вигляд, коли її помітили на вулиці у Нью-Йорку. Зірка реалітішоу та бізнесвумен прилетіла до "Великого яблука", щоб відвідати шоу "Доброго ранку, Америка", яке транслюється на каналі ABC.
У вівторок, 20 вересня, Кім помітили у місті кілька разів, але одягнена вона була у вже традиційний для себе лук від бренду Balenciaga, з яким співпрацює.
Однак попри екстравагантність образу, Кардашян ним не здивувала, адже знову одягла лосини-чоботи в хижий принт, боді з рукавичками, величезні окуляри і сережки з логотипом бренду. Своє висвітлене волосся вона зібрала в пучок.
Також Кім помітили дорогою на обід. Цього разу лосини вона змінила на максіспідницю, одягла чорне взуття і також вибрала інші аксесуари, віддавши перевагу сріблястим сережкам та величезній сумці.
Третій образ був не менш дивним, адже Instagram-діва поєднала довгий плащ з комбінезоном, сріблястими туфлями та окулярами з блакитною оправою. Цей образ трохи відрізнявся від попередніх, але все ж таки вже занадто звичний для шанувальників Кім.
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