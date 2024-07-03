Знову в білому: Кейт Вінслет прийшла у стильному вбранні на захід у Мюнхені

Акторка Кейт Вінслет відвідала захід у Мюнхені, де їй вручили премію CineMerit. Потім вона з'явилася на прем'єрі свого фільму Die Fotografin під час Мюнхенського кінофестивалю, що проходить у Німецькому театрі.

Кейт Уінслет з'явилася на заході у білому костюмі, який включав жакет на одному ґудзику та довгі штани. Вбрання було класичного фасону, а носила вона його у поєднанні з бежевими туфлями.

Волосся Кейт уклала у легкі локони, зробила макіяж із блискучими тінями, а також одягла довгі сережки, які красиво доповнювали образ.

Кейт Вінслет / Фото: Getty Images

Згадуючи попередні вбрання акторки, то можна помітити, що це її вбрання дуже схоже на те, яке вона одягла на заході Vogue World восени минулого року. Тоді білий костюм вона поєднала з бежевим топом, через що створювалося враження, що Кейт одягла жакет на голе тіло.

Кейт Вінслет / Фото: Associated Press

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