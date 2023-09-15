Знову в чорному: Емілія Кларк вибрала нудне вбрання для червоної доріжки

У сукнях такого кольору вона з'являється останнім часом майже завжди.

Зірка серіалу "Гра престолів" — Емілія Кларк — вкрай рідко виходить у світ, але 14 вересня з'явилася на червоній доріжці фешнзаходу Vogue World, який був приурочений до відкриття Лондонського тижня моди.

Образом на заході відома акторка не здивувала, оскільки з'явилася у вже звичній для себе сукні чорного кольору. Вбрання було від Модного дому Christian Dior з колекції 2022 року.

У зоні декольте сукня була ніби трохи прозорою, а також мала тонкі бретельки, які імітували бюстгальтер. Спідниця була з фатину та багатоярусною.

Емілія Кларк / Фото: Associated Press

Доповнила вечірній лук Кларк сумкою з короткою ручкою, червоною помадою, зачіскою із зібраним волоссям, а також парою сережок з діамантами.

Емілія Кларк / Фото: Associated Press

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