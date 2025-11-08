Знову в хід пішов скотч: Ешлі Грем скопіювала модний лайфхак Кім Кардашян

Ешлі Грем / © Associated Press

38-річна модель plus size Ешлі Грем відвідала церемонію вручення премії CFDA Awards 2025, що відбулася в Американському музеї природної історії в Нью-Йорку. Вона одягнула на цей світський захід елегантну сукню відтінку айворі від бренду Kallmeyer.

Ешлі Грем / © Associated Press

Вбрання було лаконічним, а на спині його прикрашало красиве і об’ємне драпування. Ешлі також доповнила лук зачіскою з розпущеним волоссям і діамантовими прикрасами.

Ешлі Грем / © Instagram Ешлі Грем

Але, щоб груди моделі під сукнею мали гарний вигляд і не було видно сосків, Ешлі вирішила вдатися до старого лайфхаку Кім Кардашян — використати скотч. Таким чином вона зафіксувала груди.

«Моя сукня витримала випробування, я витримала випробування, і мої груди всі заклеєні», — написала модель в Instagram.

Ешлі Грем / © Instagram Ешлі Грем

Але все ж першою, хто показав, що клейку стрічку можна використовувати замість бюстгальтера, була Кім Кардашян. Багато років тому Кім назвала цей метод boob tape.