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Знову в комбінезоні, але гірськолижному: Сара Джессіка Паркер з'явилася у дивному образі на зніманнях

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
1487
Час на прочитання
2 хв
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Знову в комбінезоні, але гірськолижному: Сара Джессіка Паркер з'явилася у дивному образі на зніманнях

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

У новому сезоні Сара Джессіка схоже не раз нас здивує дивним вбранням.

У Нью-Йорку тривають знімання серіалу "І просто так…", тож акторка Сара Джесіка Паркер знову опинилася під прицілом фотографів. Образ героїні здивував і цього разу був, відверто сказати, досить дивним.

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images
Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

На Паркер був вінтажний зимовий гірськолижний костюм від бренду Roffe. Ймовірно, річ десь із 80-х років, а поєднали костюмери його з блакитними чоботами з ромбоподібними вирізами спереду, які Паркер носила з люрексовими шкарпетками.

Лук акторки доповнили укладання, фіолетові рукавички та намисто на шиї. Компанію Сарі Джессіці на знімальному майданчику склала акторка Саріта Чоудгурі, яка в серіалі виконує роль подруги Керрі. Ймовірно, за сюжетом серії жінки пішли до магазину з технікою.

Сара Джессіка Паркер та Саріта Чоудгурі / © Getty Images
Сара Джессіка Паркер та Саріта Чоудгурі / Фото: Getty Images

А що стосується чобіт Паркер, то нещодавно ми вже бачили її в цій моделі ніжно-блакитного відтінку. Авторство чобіт належить бренду Duchessa Gardini, але насправді його не існує. Взуття, заявлене під цією маркою, створюється брендом самої Паркер SJP, але, щоб не акцентувати на цьому увагу, вона та її команда вигадали цей псевдовінтажний бренд. Тому, швидше за все, чоботи є ексклюзивом, пошитим для акторки, і після виходу серіалу вони з'являться на її сайті.

У подібному луку актрису вже бачили. На одному з перших кадрів зі знімань другого сезону Паркер зазнімкували у сірому комбінезоні, але банальним цей образ точно не назвати, якщо заглибиться в історію його походження. Це оригінальна уніформа льотчиків ВПС США, часів В'єтнамської війни, створена Mason & Hughes, Inc. Такі моделі називають К-2B USAF.

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Дата публікації
Перегляди
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