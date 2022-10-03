Знову в міні і з відвертим декольте: 57-річна американська порноакторка на прогулянці у Лос-Анджелесі

Ембер Лінн обожнює бути в центрі уваги папараці. Для цього вона одягає спокусливі аутфіти.
Зірка фільмів для дорослих Ембер Лінн потрапила під приціл папараці на вулицях Лос-Анджелеса.
Лінн, як вона любить, обрала для свого виходу відвертий аутфіт. На ній був чорний топ-бюстьє із сексуальним декольте і металевою фурнітурою та сіро-чорна мініспідниця з анімалістичним принтом і металевою фурнітурою.
Аутфіт вона доповнила чорними високими ботфортами на шпильках. Шию Ембер прикрасила масивним кулоном на масивному ланцюгу, а руку – металевим браслетом із перлами.
Червоний довгий манікюр, насичений макіяж і розпущене волосся – все у традиція кращих порнофільмів.
Нагадаємо, минулого разу порноакторка прогулялася у чорному двобортному жакеті, чорному бюстьє і мініспідниці з принтом "зебра", розшитій паєтками.
Нагадаємо, у нашому матеріалі можна дізнатися, як склалися долі найвідоміших порноакторок.
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