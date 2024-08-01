Знову в мініспідниці: Наталі Портман відвідала Олімпіаду у Парижі

Відома акторка підкреслила стрункі ноги коротким вбранням.
Акторка Наталі Портман відвідала фінал змагань зі спортивної гімнастики серед жінок. Її заскочили папараці на трибунах, під час заходу, а також коли вона йшла до своєї машини вже після змагання.
Наталі того дня знову з'явилася в міні. Вона носила костюм гірчичного кольору, який складався з короткої спідниці та жакету із золотистими ґудзиками. Це вбрання вона поєднала з білим топом, шкарпетками та кедами на платформі.
Образ для Олімпіади акторка доповнила сонцезахисними окулярами та невеликою сумкою на плечі. Волосся Наталі розпустила, а від макіяжу цього разу відмовилася.
Розлучення зірці однозначно пішло на користь, адже тепер вона носить такі ефектні вбрання частіше і вони їй однозначно личать. Наприклад, під час презентації нового серіалу за її участю в Нью-Йорку, Портман вийшла на публіку в розкішному вбранні з квітами від Oscar de la Renta.
Читайте також:
- Під прицілом папараці: Наталі Портман сходила на інтерв'ю в Нью-Йорку
- У милій сукні від Prada: Наталі Портман відвідала захід у Нью-Йорку
- Не найкращий її образ: Наталі Портман одягла оксамитові мінішорти на прем'єру серіалу