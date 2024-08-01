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Знову в мініспідниці: Наталі Портман відвідала Олімпіаду у Парижі

Знову в мініспідниці: Наталі Портман відвідала Олімпіаду у Парижі

Наталі Портман / Фото: Getty Images

Відома акторка підкреслила стрункі ноги коротким вбранням.

Акторка Наталі Портман відвідала фінал змагань зі спортивної гімнастики серед жінок. Її заскочили папараці на трибунах, під час заходу, а також коли вона йшла до своєї машини вже після змагання.

Наталі того дня знову з'явилася в міні. Вона носила костюм гірчичного кольору, який складався з короткої спідниці та жакету із золотистими ґудзиками. Це вбрання вона поєднала з білим топом, шкарпетками та кедами на платформі.

Образ для Олімпіади акторка доповнила сонцезахисними окулярами та невеликою сумкою на плечі. Волосся Наталі розпустила, а від макіяжу цього разу відмовилася.

Наталі Портман / © Getty Images
Наталі Портман / Фото: Getty Images

Розлучення зірці однозначно пішло на користь, адже тепер вона носить такі ефектні вбрання частіше і вони їй однозначно личать. Наприклад, під час презентації нового серіалу за її участю в Нью-Йорку, Портман вийшла на публіку в розкішному вбранні з квітами від Oscar de la Renta.

Наталі Портман / © Associated Press
Наталі Портман / Фото: Associated Press

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