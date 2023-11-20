Знову в образі Барбі: Марго Роббі з'явилася на заході в тематичному вбранні

Минулими вихідними акторка Марго Роббі відвідала конференцію Deadline Contenders Film: Los Angeles, що відбулася в Гільдії режисерів Америки. Захід був присвячений фільму "Барбі", який зняла Грета Гервіг.

Спочатку на червоній доріжці Марго позувала у джинсових кюлотах із підгорнутими холошнями та білою сорочкою із принтом у формі квітів. Сорочку Марго одягла, зав'язавши на талії на вузол і підгорнувши рукави. Вбрання акторки було від бренду Bottega Veneta.

Доповнила вона лук плетеною сумкою-відром червоного кольору також від бренду Bottega Veneta, червоним поясом, а також мюлями на підборах від Manolo Blahnik. Також Марго уклала волосся в легкі локони та зробила червоні манікюр і педикюр.

Марго Роббі / Фото: Getty Images

Пізніше вона знову прийшла на цей захід, але вже в іншому вбранні. Цього разу Марго одягла рожевий костюм-піжаму зі знімним пір'ям на рукавах і штанинах. Її вбрання було від Sleeper Party, а доповнила вона його такою самою сумкою-відром, але рожевого відтінку, а також чорними мюлями від Manolo Blahnik, і навіть перефарбувала нігті в ніжно-рожевий колір свого аутфіту.

Марго Роббі / Фото: Getty Images

Під час промо-туру фільму Марго демонструвала подібні лялькові аутфіти регулярно. Її 10 ідеальних образів, у яких вона повторила вбрання культової ляльки, ми вже показували раніше.

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