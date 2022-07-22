Знову в образі "привіт із нульових": супермодель Белла Хадід під прицілом фотографів

Знаменита американська модель на подіумі носить найрозкішніші модні новинки від іменитих дизайнерів, але ось у звичайному житті надає перевагу лаконічним та речам. Улюблений стиль Белли – нульові.

Саме в такому луку дівчину заскочили вчора у Нью-Йорку. Белла одягла чорний топ без бретельок, широкі чорні штани, які доповнила ременем. Також цікавою деталлю образу стала пов'язка на голові, величезна сумка на плечі та коричневі кросівки. Сонцезахисні окуляри модель також вибрала у ретростилі.

Белла Хадід / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що зараз Белла зустрічається з Марком Калманом і доволі часто їх бачать разом на прогулянках.

Белла Хадід та Марк Кальман / Фото: Getty Images

Читайте також: