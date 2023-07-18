Знову в однотонному тренчі: Анджеліну Джолі сфотографували папараці

Образ був елегантний, але в ньому акторка вже неодноразово з'являлася раніше.

Голлівудську акторку Анджеліну Джолі знову помітили у Нью-Йорку, коли вона виходила з фешенебельного готелю у центрі міста. Зірка прилетіла до міста зі своїм 19-річним сином Паксом.

Анджеліна Джолі та її син Пакс / Фото: Getty Images

Джолі не була оригінальною і знову одягла легкий чорний тренч — це її улюблений одяг останнім часом і вона поєднує тренчі різних відтінків із будь-яким одягом.

Також зауважимо, що на акторці були балетки з бантиками, сонцезахисні окуляри, а в руці вона тримала чорний клатч від Saint Laurent. Волосся Анджеліна просто розпустила, а її макіяж був дуже лаконічним.

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно акторка була помічена в білому і бежевому тренчі.

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

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