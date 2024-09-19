Знову в одязі з деніму: стильна Гайді Клум продемонструвала новий образ перед фотографами

Вбрання з деніму — одні з найулюбленіших у колекції зірки, що вона вкотре це продемонструвала.

Телеведуча і модель – 51-річна Гайді Клум – знову опинилася під прицілом папараці. Зірку сфотографували, коли вона йшла на знімання шоу America's Got Talent, у якому разом із Софією Вергарою є членкинею журі.

На Гайді було вбрання з деніму і вигляд вона в ньому мала приголомшливий. Клум поєднала кюлоти з яскравими вставками та однотонну сорочку, яка застібалася на кнопки спереду.

Також модель поєднала в цьому луку ботильйони зі світлого джинсу, а також сонцезахисні окуляри і сумку від Chanel, якою теж уже не раз доповнювала свої вбрання.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Потім для знімань вона переодяглася у гламурну сукню з декольте. Це максівбрання було повністю розшите лелітками. Образ Клум доповнила також зачіскою з двома хвостами, діамантовими прикрасами та яскравим фіолетовим макіяжем, що поєднувався за кольором із її сукнею.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Вбрання з деніму в гардеробі Клум зараз не рідкість і вона одягає подібні речі на знімання, поєднувавши в улюбленими сумками Birkin від Hermes, і навіть червону доріжку.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Також у моделі величезна колекція джинсів різних фасонів.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Гайді Клум / Фото: Getty Images

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