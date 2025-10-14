ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
132
1 хв

Знову в прозорій сукні: акторка Міа Гот блиснула трусами на червоній доріжці

Акторка знову привернула увагу прозорим вбранням.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Міа Гот

Міа Гот / © Associated Press

31-річна британська акторка Міа Гот вийшла на червону доріжку Лондонського кінофестивалю. У межах цього заходу публіці презентували фільм «Франкенштейн», у якому вона зіграла разом із Джейкобом Елорді та зіркою «Дюни» Оскаром Айзеком.

Міа Гот / © Associated Press

Міа Гот / © Associated Press

Міа одягла для своєї появи довгу вечірню сукню від Conner Ives з ніжного напівпрозорого шифону. Вона була виконана в сіро-синьому кольорі, мала асиметричний виріз горловини, приталений силует, а також оголену спину і вирізи з боків.

Оскільки тканина сукні була прозорою, що з-під неї просвічувалися труси, а ось у зоні ліфа сукня була закрита. Образ Міа доповнила лаконічними чорними босоніжками від Aquazzura і прикрасами від Tiffany & Co., а її волосся було укладене у високу зачіску.

Міа Гот / © Associated Press

Міа Гот / © Associated Press

Кількома днями раніше Міа продемонструвала ще одне сміливе вбрання, але з дебютної колекції дизайнера Джонатана Андерсона для бренду Dior — повністю прозору мереживну сукню вільного фасону.

Міа Гот / © Associated Press

Міа Гот / © Associated Press

