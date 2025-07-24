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- Шоу-бізнес
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Знову в сукні-сіточці: вагітна Ванесса Кірбі з'явилася в оригінальному вбранні
Вагітність зірки збіглася з промотуром до фільму «Фантастична 4: Перші кроки», в якому вона зіграла.
Акторку знову заскочили папараці, але цього разу в Нью-Йорку. Ванесса Кірбі залишала студію на Мангеттені після інтерв’ю на шоу Late Night with Seth Meyers.
Кірбі була одягнена в чорне боді, яке обтискало її вже доволі великий вагітний живіт, а також сукню-сіточку від Alaia, що мала довгі рукави та високу горловину. Доповнила це незвичне вбрання вона босоніжками від Aquazzura, сумкою та окулярами від Givenchy, а також накинула на плечі чорне пальто від бренду The Row, заснованого сестрами-близнючками Олсен.
Кількома днями раніше вона також одягла сукню-сіточку, але блакитного кольору. Тоді Ванесса носила вбрання від Givenchy, яке теж було з довгими рукавами і високою горловиною, але на подолі його прикрашала рюша.