Знову в total black: стильна Гейлі Бібер сходила на пілатес із подругами

Вона прямувала до зали у супроводі охоронця.

25-річну модель Гейлі Бібер сфотографували в Лос-Анджелесі, коли вона прямувала на тренування з пілатесу. Дівчина обрала лук у своєму улюбленому чорному кольорі, поєднавши легінси, укорочену куртку-бомбер з капюшоном від Wardrobe.Nyc і подовжений в'язаний светр від Acne Studios. Компанію Гейлі на тренуванні склали колеги-моделі Сара Сампайо та Белла Хадід.

Особливу увагу вона завжди приділяє аксесуарам і не оминає відомі бренди, тому навіть для походу на тренування поєднала в образі кросівки Balenciaga, модну сумку-хобо Mlouye і, звичайно ж, сонцезахисні окуляри-лисички, які у неї були від Ray-Ban.

Гейлі Бібер / Getty Images

Фінальним штрихом цього луку стали золоті сережки Jennifer Fisher — улюбленого ювелірного бренду Гейлі. У цих же сережках дівчину сфотографували днем раніше, але тоді вона поєднала їх з вініловим плащем у стилі "Матриці".

Гейлі Бібер / Getty Images

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