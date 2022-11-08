Знову в трусах на публіці: Джулія Фокс з'явилася в епатажному образі на фешнцеремонії

Джулія Фокс, відома як колишня дівчина Каньє Веста, дебютувала цього року на світському заході у дуже ефектному образі – чорному вбранні від бренду Valerievi. Сукнею лук дівчини назвати складно, адже насправді вбрання складалося з топа-бюстьє, рукави якого перетікали у довгу спідницю зі шлейфом.

Джулія Фокс / Фото: Associated Press

Також на Фоксі були чорні труси прикрашені квітами.

Джулія Фокс / Фото: Associated Press

Лук вона доповнила клатчем, і незвичайною зачіскою — волосся моделі було зачесане назад і пофарбоване спеціальним засобом у білий відтінок біля корінні. Брови вона освітлила, зробила насичений макіяж, а вуха прикрасила безліччю сережок. Також дівчина з радістю хизувалася своїми татуюваннями на спині.

Джулія Фокс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що модель вже не вперше з'являється на публіці у трусах. Два тижні тому Фокс продефілювала Нью-Йорком в епатажному джинсовому вбранні від бренду MARRKNULL.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

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