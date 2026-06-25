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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
1 хв

Знову в її образі була павутина: Зендея вийшла у світ у вінтажному вбранні

Сукня зірки була незвичного дизайну в астрологічній тематиці.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Зендея

Зендея / © Getty Images

Зендея після оригінальної появи у футболці за 35 доларів знову змогла здивувати, адже одягла креативну вінтажну сукню від John Galliano з колекції весна-літо 1997.

Вбрання виконане із синьої тканини, яку прикрашав принт у вигляді хмар та золотих зображень знаків зодіаку. Також на сукні були лелітки у вигляді зірок та прикраси-медальйони також астрологічної тематики. Поділ спідниці ж був асиметричним та прикрашений ефектними воланами.

Зендея / © Getty Images

Зендея / © Getty Images

Головною прикрасою ж вбрання стала павутина на спині сукні, щи була виконана зі срібних ланцюжків. Цей елемент образу знову став відсиланням до тематики фільму «Людина-павук», який акторка просуває.

Однак також у образі Зендеї можна роздивитися прикраси від Tiffany & Co. і туфлі від туфлі від Christian Louboutin.

Зендея / © Getty Images

Зендея / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
64
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