Знову в її образі була павутина: Зендея вийшла у світ у вінтажному вбранні

Зендея / © Getty Images

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Зендея після оригінальної появи у футболці за 35 доларів знову змогла здивувати, адже одягла креативну вінтажну сукню від John Galliano з колекції весна-літо 1997.

Вбрання виконане із синьої тканини, яку прикрашав принт у вигляді хмар та золотих зображень знаків зодіаку. Також на сукні були лелітки у вигляді зірок та прикраси-медальйони також астрологічної тематики. Поділ спідниці ж був асиметричним та прикрашений ефектними воланами.

Зендея / © Getty Images

Головною прикрасою ж вбрання стала павутина на спині сукні, щи була виконана зі срібних ланцюжків. Цей елемент образу знову став відсиланням до тематики фільму «Людина-павук», який акторка просуває.

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Однак також у образі Зендеї можна роздивитися прикраси від Tiffany & Co. і туфлі від туфлі від Christian Louboutin.

Зендея / © Getty Images

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