Знову виходить заміж: Меган Фокс оголосила про заручини з Колсоном Бейкером і показала каблучку

Меган Фокс знову виходить заміж. Її коханий Колсон Бейкер днями освідчився дівчині.

Меган поділилася радісною новиною в Instagram, опублікувавши відео та показавши шанувальникам, як це відбувалося. І написала пост про це:

"У липні 2020 року ми сиділи під цим баньяновим деревом. Ми просили чарівництва. Ми не помічали болю, з яким зіткнемося разом за такий короткий, гарячковий період часу.

Не підозрюючи про роботу та жертви, які вимагають від нас стосунки, але сп'янілі коханням. І карма. Якось через півтора роки, пройшовши разом через пекло і насміявшись більше, ніж я коли-небудь могла уявити, він запропонував мені вийти за нього заміж.

І так само, як і в кожному житті до цього, і в кожному житті, яке буде за ним, я сказала "так". …А потім ми пили кров одне одного.

1.11.22 ✨", — написала Меган.

Колсон також опублікував ролик і великим планом показав каблучку на пальці Меган, яку подарував дівчині на заручини.

"Так, у цьому житті і в кожному житті! під тими ж гілками, під якими ми закохалися, я повернув її, щоб попросити вийти за мене заміж. Я знаю, що традиція — це одна каблучка, але я розробив її разом зі Стівеном Вебстером, щоб було дві: смарагд (її камінь народження) та діамант (мій камінь народження) на двох магнітних смугах шипів, які зближуються, як дві половинки однієї та тієї ж душі. Формуючи темне серце, яке є нашою любов'ю. 11.01.2022 ✨", — зворушливо написав Бейкер.

Одним із перших в Instagram Колсона його привітав музикант і друг Тревіс Баркер, який і сам нещодавно освідчився Кортні Кардашян.

Нагадаємо, для Меган Фокс це буде другий шлюб. Раніше акторка була одружена з Браяном Остін Гріном, вони прожили в шлюбі 10 років і Меган народила трьох синів. Колсон раніше одружений не був. У нього є доросла дочка від стосунків з Еммою Кеннон.

Меган Фокс та Колсон Бейкер / Associated Press

Читайте також: