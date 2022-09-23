Знову виправдовується: Нікола Пельтц пояснила, чому не одягла весільну сукню від Вікторії Бекхем

Нікола Пельтц, дружина Брукліна Бекхема, продовжує виносити сварку із хати та розповідати пресі про конфлікт зі своєю свекрухою Вікторією Бекхем.
Нікола заявила, що Вікторія Бекхем сказала, що не може пошити для неї весільну сукню після того, як поповзли чутки про те, що Нікола вирішила її не одягати її на весілля з Брукліном.
Напруженість між кланом Бекхемів та Пельців виникла після заяв, що мати Ніколи Клаудія Геффнер Пельтц взяла на себе відповідальність за весілля дочки та старшого сина Бекхемів – Брукліна.
А в бесіді з Grazia USA Пельтц натякнула, що навколо весільної сукні та того, що одягне Нікола, точаться суперечки. "Ну, я планувала одягнути весільну сукню Вікторії. Я була така схвильована можливістю носити одяг, який створила моя майбутня свекруха. Ми зв'язалися, щоб почати розробку сукні, а потім минуло кілька днів, а я нічого більше не чула про неї. Вікторія зателефонувала моїй мамі і сказала, що її ательє не може це зробити", - заявила Нікола, пише express.
Дівчина пояснила, що всі звинувачення її в тому, що вона не захотіла одягнути весільну сукню, зшиту для неї Вікторією Бекхем – брехня.
"Коли я читаю щось на кшталт того, що я ніколи не планувала носити сукню Вікторії Бекхем або щось таке, це ранить мої почуття", — каже Пельтц. "Це трохи прикро, коли люди так думають, бо я знаю, що це не так", - заявляє дівчина.
Точку зору Вікторії Бекхем публіка не чула, тому що дизайнерка вважає за краще не коментувати можливий конфлікт зі своєю невісткою. А ось факт того, що між сім'ями після весілля сталося якесь дистанціювання, як то кажуть, помітно неозброєним оком.
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