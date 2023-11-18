Знову виставила величезний бюст: телеведуча у гламурному луку відвідала прем'єру фільма

Бразильсько-британська телеведуча, учасниця реалітішоу Celebrity Big Brother, яка зробила понад 100 пластичних операцій, – Джессіка Алвес – відвідала прем’єру документального фільму The Psychopath Life Coach, яка відбулася у Лондоні.

Для свого виходу вона обрала гламурний образ із пікантним акцентом. На Джессіці були чорні лосини і чорний обтислий топ, рясно прикрашений стразами і торочкою з камінням на плечах. Зона декольте була прозорою, тож Алвес демонструвала всім свій величезний бюст.

Джессіка Алвес / Фото: Getty Images

Аутфіт вона доповнила туфлями зі стразами і сумочкою кольору металік. Джес розпустила волосся, зробила насичений макіяж із пишними та довгими накладними віями, прикрасила вуха діамантовими сережками і завершила лук довгим червоним манікюром.

Нагадаємо, минулого разу Джессіка Алвес прийшла на премію UK Glamour Awards у провокаційній червоній прозорій сукні з розсипом страз, вирізами на животі і стегнах, а також із відвертим декольте.

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