Знову вийшла на публіку з голою спиною: Ніколь Кідман продемонструвала нове елегантне вбрання

Голлівудська зірка Ніколь Кідман відвідала галацеремонію вручення премії Національної ради кінокритиків, яка відбулася у Нью-Йорку. Перед фотографами вона позувала в елегантній довгій чорній сукні, яка була виконана з важкого оксамиту.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Це була архівна сукня від бренду Jean Paul Gaultier, створена для колекції от кутюр осінь-зима 2014 року. Вона мала довгі рукави, пряму спідницю і дуже глибокий виріз на спині, який її повністю оголював.

Попри всю лаконічність фасону, на сукні був також оригінальний декор у вигляді великих перлин, які прикрашали її на рукавах та вирізах.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Носила вбрання Ніколь у поєднанні з туфлями від Christian Louboutin та прикрасами Messika. Волосся вона зібрала в низький хвіст на один бік і зробила макіяж.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Раніше акторка також відвідала церемонію "Золотий глобус", яка відбулася у Лос-Анджелесі. На червоній доріжці вона тоді продемонструвала срібне вбрання від Модного дому Balenciaga, з яким співпрацює, як амбасадорка. Її сукня також демонструвала спину, оскільки на ній була дуже тонка сітка.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

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