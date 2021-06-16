Знову вийшла в ліфчику: Ірина Шейк потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку

Знаменита модель з'явилася на вулиці в розслабленому літньому аутфіті.

Мабуть, в Нью-Йорку зараз справжня спека, адже супермодель Ірина Шейк не перестає дивувати вибором своїх луків. Уже кілька днів 35-річна красуня з'являється на вулицях міста у спідній білизні, яку носить, як кроптоп.

Вчора Шейк сфотографували в Фінансовому районі, де вона прогулювалася на самомті. Модель вибрала для виходу широкі шорти Burberry, які поєднала з білою оверсайз сорочкою від цього ж бренду. Сорочку Ірина вирішила застебнути лише на один ґудзик, продемонструвавши таким чином свою мереживну білизну.

Доповнили незвичайний образ сонцезахисні окуляри і безліч ланцюжків на шиї. Із взуття Ірина вибрала чорні шкіряні біркенштоки.

Ірина Шейк / Getty Images

До речі кілька днів тому Ірина теж з'являлася на вулиці з ефектним декольте і в бюст'є від Intimissimi. Тоді на ній був комбінезон і сумка від Burberry.

Ірина Шейк / Getty Images

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Повсякденні луки Ірини Шейк (14 фото)

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