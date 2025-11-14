Знову вляпалася в скандал: Міллі Боббі Браун образилася на фотографів під час фотокола

Міллі Боббі Браун / © Associated Press

На червону доріжку знову вийшла виконавиця головної ролі — 21-річна Міллі Боббі Браун.

Акторка обожнює вбрання ефектних дизайнів, які схожі на будуарні сукні, і її вибір для заходу в Лондоні тільки підтвердив це. Міллі сяяла перед камерами в ефектній сукні з осінньої кутюрної колекції Ashi Studio 2025.

Образ включав корсет, вкритий легкою сіткою, і об’ємний шлейф з тюлю. На стегнах її корсет був трохи скульптурним, що робило фігуру акторки виразнішою.

Образ Міллі доповнила романтичною зачіскою, прикрасами з діамантами, а також капроновими колготками і чорними туфлями.

Але тільки одними фото все не завершилося. На червоній доріжці також стався скандал — Міллі образилася на фотографів, які кричали їй усміхнутися, й пішла геть. Напружений момент потрапив на камеру та швидко поширився в соціальних мережах, де фанати відреагували неоднозначно, оскільки багато хто дівчину підтримав, але були й ті, хто засудив.

Нагадаємо, що п’ятий сезон серіалу «Дивні дива» став фінальним.