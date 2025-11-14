ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
154
Час на прочитання
1 хв

Знову вляпалася в скандал: Міллі Боббі Браун образилася на фотографів під час фотокола

У Лондоні презентували п’ятий сезон популярного містичного серіалу «Дивні дива».

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Міллі Боббі Браун

Міллі Боббі Браун / © Associated Press

На червону доріжку знову вийшла виконавиця головної ролі — 21-річна Міллі Боббі Браун.

Акторка обожнює вбрання ефектних дизайнів, які схожі на будуарні сукні, і її вибір для заходу в Лондоні тільки підтвердив це. Міллі сяяла перед камерами в ефектній сукні з осінньої кутюрної колекції Ashi Studio 2025.

Міллі Боббі Браун / © Associated Press

Міллі Боббі Браун / © Associated Press

Образ включав корсет, вкритий легкою сіткою, і об’ємний шлейф з тюлю. На стегнах її корсет був трохи скульптурним, що робило фігуру акторки виразнішою.

Образ Міллі доповнила романтичною зачіскою, прикрасами з діамантами, а також капроновими колготками і чорними туфлями.

Міллі Боббі Браун / © Associated Press

Міллі Боббі Браун / © Associated Press

Але тільки одними фото все не завершилося. На червоній доріжці також стався скандал — Міллі образилася на фотографів, які кричали їй усміхнутися, й пішла геть. Напружений момент потрапив на камеру та швидко поширився в соціальних мережах, де фанати відреагували неоднозначно, оскільки багато хто дівчину підтримав, але були й ті, хто засудив.

Нагадаємо, що п’ятий сезон серіалу «Дивні дива» став фінальним.

Образи акторки Міллі Боббі Браун (7 фото)

Міллі Боббі Браун / © Associated Press

Міллі Боббі Браун / © Associated Press

Милли Бобби Браун_3 / © Associated Press

© Associated Press

Милли Бобби Браун_3 / © Associated Press

© Associated Press

Милли Бобби Браун_3 / © Associated Press

© Associated Press

Міллі Боббі Браун / © Associated Press

Міллі Боббі Браун / © Associated Press

Міллі Боббі Браун / © Getty Images

Міллі Боббі Браун / © Getty Images

Міллі Боббі Браун / © Getty Images

Міллі Боббі Браун / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
154
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie