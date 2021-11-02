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Знову все на показ: 58-річна Демі Мур одягла жакет на ліфчик

Знову все на показ: 58-річна Демі Мур одягла жакет на ліфчик

Демі Мур / Getty Images

Акторка відвідала церемонію вручення премій журналу WSJ. Magazine 2021 Innovator Awards.

Голлівудська зірка та колишня дружина Брюса Вілліса Демі Мур з'явилася на світському заході у Нью-Йорку. 58-річна знаменитість знову вирішила привернути до себе увагу, адже одягла оксамитовий темно-синій костюм від Fendi із колекції Resort 2022.

Демі Мур / © Getty Images
Демі Мур / Getty Images

Але тільки під низом жакета у неї була не блуза чи топ, а ліфчик, теж від бренду Fendi. Таке поєднання речей продемонструвало груди акторки. Образ Мур доповнила чорними черевиками, сережками із монограмою бренду та чорною сумкою.

Демі Мур / © Getty Images
Демі Мур / Getty Images

В образах зі сміливими декольте Демі з'являється не вперше. Раніше зірка демонструвала пікантне вбрання під час Тижнів моди, які відвідувала зі своєю дочкою.

Демі Мур та Скаут Віліс / © Getty Images
Демі Мур та Скаут Віліс / Getty Images
Демі Мур / © Getty Images
Демі Мур / Getty Images

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