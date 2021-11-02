Знову все на показ: 58-річна Демі Мур одягла жакет на ліфчик

Акторка відвідала церемонію вручення премій журналу WSJ. Magazine 2021 Innovator Awards.
Голлівудська зірка та колишня дружина Брюса Вілліса Демі Мур з'явилася на світському заході у Нью-Йорку. 58-річна знаменитість знову вирішила привернути до себе увагу, адже одягла оксамитовий темно-синій костюм від Fendi із колекції Resort 2022.
Але тільки під низом жакета у неї була не блуза чи топ, а ліфчик, теж від бренду Fendi. Таке поєднання речей продемонструвало груди акторки. Образ Мур доповнила чорними черевиками, сережками із монограмою бренду та чорною сумкою.
В образах зі сміливими декольте Демі з'являється не вперше. Раніше зірка демонструвала пікантне вбрання під час Тижнів моди, які відвідувала зі своєю дочкою.
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