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Знову весь у Gucci: Раян Гослінг здивував вибором яскравого образу для червоної доріжки

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Знову весь у Gucci: Раян Гослінг здивував вибором яскравого образу для червоної доріжки

Райан Гослінг / Фото: Getty Images

Раян Гослінг вирушив у подорож до Європи заради прем'єрного показу свого нового фільму у Берліні.

Актор з'явився перед камерами у яскраво-червоному піджаку, чорних штанах та світлій смугастій сорочці. Доповнили стильний образ знаменитості шкіряні аксесуари: ремінь, тонка краватка та лофери з торочкою. Трохи ретро-стилю додали Раяну білі шкарпетки, що виднілися з-під холошень. Весь образ актора був від бренду Gucci.

Райан Гослінг / © Getty Images
Райан Гослінг / Фото: Getty Images

Актор разом із колегами, серед яких Ана де Армас та Кріс Еванс, представив у Німеччині фільм "Сіра людина". Прем'єра для глядачів відбудеться на Netflix 22 липня. Цікаво, що цей фільм став найдорожчим проєктом оригінального виробництва сервісу з бюджетом 200 мільйонів доларів. Розповідатиме він про колишнього агента ЦРУ, який після конфлікту з начальством йде зі служби і стає найманим убивцею.

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