Знову вся в білому: Памела Андерсон показала свою натуральну красу, з'явившись без макіяжу

Акторка зараз переживає ренесанс своєї кар'єри, адже незабаром за її участю вийде новий фільм.

Памела Андерсон повернулася у світ шоубізнесу і зараз відбувається справжній ренесанс її кар'єри. Однак якщо в 90-х вона привертала увагу своїми ефектними вбраннями в мінісукнях, декольте та зухвалими образами, то зараз акторка стала справжнім втіленням елегантності та натуральної краси.

Вона відмовилася від макіяжу і вже тривалий час відкрито показує свою пігментацію на шкірі та зморшки. А щодо її образів, то Андерсон віддає перевагу однотонним вбранням білого або чорного кольору і туфлям на підборах.

Один із таких образів акторка продемонструвала на заході, присвяченому фільму "Остання танцівниця", в якому вона зіграла головну роль. Прем'єру цієї картини заплановано на грудень.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

На заході акторка з'явилася у білій сорочці та простій спідниці-олівці. Волосся вона зібрала в низький хвіст. Єдиною незмінною деталлю образу залишилися її брови-нитки.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Картина розповість історію жінки, яка після тридцяти років успішного виступу має спланувати своє майбутнє, оскільки шоу, в якому вона працювала, раптово закривається.

А ось що стосується її любові до вбрання білого кольору, то одне з таких вона також продемонструвала на The Late Show. Памела з'явилася тоді в ефірі в трикотажному білому костюмі та розповіла, що її хлібну закваску звуть Астрід.

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