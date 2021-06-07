Знову вся в чорному: Авріл Лавін сходила на побачення з бойфрендом-репером

Пару помітили в Лос-Анджелесі.
36-річну Авріл Лавін останнім часом часто фотографують папараці, адже співачка практично регулярно ходить на побачення зі своїм бойфрендом — репером Mod Sun, справжнє ім'я, якого Дерек Раян Сміт.
Минулої суботи пару знову заскочили після романтичного побачення в ресторані Craig's у Західному Голлівуді. Авріл вийшла на високих підборах з відкритими носками, а також в обтислих джинсах з дірками на колінах, футболці з принтом, куртці-косусі і з сумкою. Весь образ дівчини складався з чорних відтінків.
Mod Sun вибрав не менш ефектне рокерське вбрання, об'єднавши шкіряну куртку, білу базову футболку, шкіряні штани і черевики. На шиї у нього висіла підвіска від бренду Chrome Hearts з їхнім фірмовим хрестом. Його волосся було як і раніше пофарбоване в зелений колір, а на очі репер одягнув сонцезахисні окуляри.
Нагадаємо, в листопаді 2019 року Авріл розійшлася з сином єгипетсько-американського мільярдера Файєз Сарофіма — Філіпом. Це були її перші серйозні стосунки після розставання з Чедом Крюгером, вокалістом гурту Nickelback. Також співачка лікувалася від хвороби Лайма.
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