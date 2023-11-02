Знову вся в чорному: Лінда Євангеліста одягла нудне вбрання на церемонію в Нью-Йорку

Супермодель все частіше відвідує світські заходи, але її образи практично не відрізняються один від одного.

58-річна супермодель 90-х Лінда Євангеліста з'явилася на вручення премії Innovator Awards журналу WSJ, що відбулося у Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку.

Зірка подіуму продемонструвала знову образ у чорно-білій гамі, оскільки одягла білу водолазку та чорний штанний костюм.

Жакет костюма прикрашала застібка у вигляді ременя із пряжкою, а штани були трохи розкльошені донизу. Також Лінда взула лаковані туфлі, зробила червоний манікюр та лаконічний макіяж із прозорим блиском на губах та блискучими тінями на очах. У вухах супермоделі були великі сережки, а волосся вона уклала назад.

Лінда Євангеліста / Фото: Associated Press

Також цю церемонію відвідала 26-річна Кайлі Дженнер. Дівчина з'явилася на цьому заході, оскільки отримала нагороду у категорії Brand Award за свою нову лінію одягу під назвою Khy, яку вона запустила минулого тижня. Прийшла вона у шкіряному корсеті та спідниці зі шлейфом від бренду Ferragamo.

Кайлі Дженнер / Фото: Associated Press

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