Знову вся в чорному: Моніка Беллуччі у шифоновому комбінезоні сходила на вечірку

Акторка та модель Моніка Беллуччі відвідала вечірку в Нью-Йорку, присвячену новому фільму за її участю "Бітлджус Бітлджус". Зняв цей фентезійний комедійний фільм жахів бойфренд жінки – режисер Тім Бертон.

На заході Моніка з'явилася знову у чорному. На відомій красуні був довгий та вільний шифоновий комбінезон із довгими рукавами, кишенями та розрізами на штанинах. Доповнила комбінезон вона чорним поясом, який пыдкреслював її талію, а також туфлями на дуже високих підборах.

На очі Беллуччі надягла сонцезахисні окуляри, зробила макіяж, укладання та одягла кілька прикрас. Також у неї була стрижка з трендовим чубчиком-шторкою.

Моніка Беллуччі / Фото: Getty Images

Чорний – улюблений колір акторки, який вона регулярно носить. Побачити її у чомусь іншому практично неможливо. Нижче пропонуємо подивитися на інші недавні вбрання у цьому кольорі, які вона одягала на заходи.

Моніка Беллуччі / Фото: Getty Images

Моніка Беллуччі / Фото: Getty Images

Моніка Беллуччі / Фото: Getty Images

Моніка Беллуччі / Фото: Getty Images

Моніка Беллуччі / Фото: Getty Images

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