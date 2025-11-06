- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 139
- Час на прочитання
- 1 хв
Знову виставила красиві груди: зірка реаліті у пишній сукні кольору фуксії сяяла на премії
Оландрія Картен обожнює носити вбрання, які підркслюють її пишні груди.
Зірка американського реалітішоу «Острів кохання» — Оландрія Картен — відвідала церемонію вручення премії Glamour Women Of The Year Awards 2025 у Нью-Йорку.
Для своєї появи красуня обрала розкішну перламутрову сукню кольору фуксії з пишною спідницею від бренду Christian Siriano. Вбрання було без бретельок і мало шлейф, драпування, 3D-квіти і відверте декольте, яке підкреслило її пишні гарні груди.
Оландрія зробила елегантну зібрану зачіску, макіяж із акцентом на очах і французький манікюр. Шию вона прикрасила діамантовим кольє, а руки — каблучками з діамантами.
Нагадаємо, Оландрія Картен на премії CFDA Awards 2025 сяяла у шоколадній сукні з телячої шкіри з високим розрізом і теж зі сміливим декольте.