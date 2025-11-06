Знову виставила красиві груди: зірка реаліті у пишній сукні кольору фуксії сяяла на премії

Оландрія Картен / © Associated Press

Реклама

Зірка американського реалітішоу «Острів кохання» — Оландрія Картен — відвідала церемонію вручення премії Glamour Women Of The Year Awards 2025 у Нью-Йорку.

Для своєї появи красуня обрала розкішну перламутрову сукню кольору фуксії з пишною спідницею від бренду Christian Siriano. Вбрання було без бретельок і мало шлейф, драпування, 3D-квіти і відверте декольте, яке підкреслило її пишні гарні груди.

Оландрія Картен / © Associated Press

Оландрія зробила елегантну зібрану зачіску, макіяж із акцентом на очах і французький манікюр. Шию вона прикрасила діамантовим кольє, а руки — каблучками з діамантами.

Реклама

Оландрія Картен / © Associated Press

Нагадаємо, Оландрія Картен на премії CFDA Awards 2025 сяяла у шоколадній сукні з телячої шкіри з високим розрізом і теж зі сміливим декольте.