Знову виставила красиві груди: зірка реаліті у пишній сукні кольору фуксії сяяла на премії

Оландрія Картен обожнює носити вбрання, які підркслюють її пишні груди.

Оландрія Картен

Оландрія Картен / © Associated Press

Зірка американського реалітішоу «Острів кохання» — Оландрія Картен — відвідала церемонію вручення премії Glamour Women Of The Year Awards 2025 у Нью-Йорку.

Для своєї появи красуня обрала розкішну перламутрову сукню кольору фуксії з пишною спідницею від бренду Christian Siriano. Вбрання було без бретельок і мало шлейф, драпування, 3D-квіти і відверте декольте, яке підкреслило її пишні гарні груди.

Оландрія Картен / © Associated Press

Оландрія Картен / © Associated Press

Оландрія зробила елегантну зібрану зачіску, макіяж із акцентом на очах і французький манікюр. Шию вона прикрасила діамантовим кольє, а руки — каблучками з діамантами.

Оландрія Картен / © Associated Press

Оландрія Картен / © Associated Press

Нагадаємо, Оландрія Картен на премії CFDA Awards 2025 сяяла у шоколадній сукні з телячої шкіри з високим розрізом і теж зі сміливим декольте.

