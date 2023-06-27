Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Знову з глибоким декольте: зірка фільму "Індіана Джонс і реліквія долі" у чорному комбінезоні з'явилася на вечірці

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
698
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Знову з глибоким декольте: зірка фільму "Індіана Джонс і реліквія долі" у чорному комбінезоні з'явилася на вечірці

Фібі Воллер-Брідж / Фото: Getty Images

Фібі Воллер-Брідж любить носити чорні вбрання з пікантними декольте.

Зірка фільму "Індіана Джонс і реліквія долі" – Фібі Воллер-Брідж – відвідала вечірку, яка відбулася після прем'єри фінальної частини культової франшизи у Лондоні.

Фібі одягла на захід чорний комбінезон із глибоким декольте, американською проймою і штанями-кльош.

Лук акторка доповнила чорними босоніжками, золотим браслетом, годинником у вигляді браслету і каблучками. Фібі зробила мокре укладання з локонами і макіяж із довгими віями.

Фібі Воллер-Брідж / © Getty Images
Фібі Воллер-Брідж / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на прем'єрі стрічки"Індіана Джонс і реліквія долі" у Берліні Воллер-Брідж позувала в елегантній чорній оксамитовій сукні з оголеними плечами і глибоким декольте. На червону доріжку вона вийшла з виконавцем головної ролі фільму – Гаррісоном Фордом.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
698
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація