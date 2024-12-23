Знову залізла в мамину косметичку: 13-річна Гарпер Бекхем показала, як зробити щоденний макіяж

Дівчинка обожнює декоративну косметику і вже вміє нею скористатися.

13-річна Гарпер Бекхем раніше вже показувала свій макіяж, який вона зробила для виходу у світ з мамою – дизайнеркою Вікторією Бекхем. Тоді для макіяжу вона використовувала декоративні засоби від маминого бренду – Victoria Beckham Beauty.

Цього разу вона продемонструвала макіяж із використанням новинок бренду – праймером для макіяжу та хайлайтером.

Сама дівчинка не має аккаунтів у соцмережах, її відео Вікторія викладає на своїх сторінках. "Бачу, що Гарпер знову залізла в мою косметичку" – підписала дизайнерка відео.

Минулого разу в коментарях думки розділилися: хтось робив компліменти вмінням Гарпер і пророкував їй зіркову кар'єру, а хтось вважав, що їй ще рано так фарбуватись. Тому на цей раз Вікторія відключила можливість залишати коментарі під публікацією.

Раніше, нагадаємо, Бекхеми зненацька з'явилися на державному королівському банкеті. Девід та Вікторія Бекхем стали гостями дипломатичного прийому в Букінгемському палаці, організованого королівською сім'єю на честь еміра Катара та його дружини, які перебувають з державним візитом у Великій Британії.

Вікторія та Девід Бекхем на прийомі в Букінгемському палаці / Фото: Getty Images

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