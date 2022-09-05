Знову здивувала: британська акторка Джоді Тернер-Сміт відвідала показ фільму "Кит"

Кожен лук цієї знаменитості хочеться розглядати.

Джоді Тернер-Сміт стала цього року негласною королевою червоної доріжки Венеційського кінофестивалю, оскільки кожен її вечірній образ на цьому заході дуже незвичайний, яскравий та сміливий.

4 вересня вона вкотре здивувала вбранням, віддавши перевагу образу з круїзної колекції 2023 року від бренду Harbison.

Сукня дівчини була блакитною, приталеною та з глибоким декольте, яке доповнював топ-бандо у чорному та світло-жовтих кольорах.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

Також цей лук включав накидку з рукавами-буфами, яка мала ще й довгий шлейф, а також чорні рукавички. Приголомшливий образ доповнили прикраси від ювелірного бренду Bulgari, яскравий макіяж, укладання в стилі 30-х та босоніжки.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

Того вечора Джоді відвідала показ фільму "Кит", який став поверненням у кіно голлівудського актора Брендана Фрейзера.

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