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Знову здивувала: Джулію Фокс сфотографували папараці у незвичайних головних уборах

Знову здивувала: Джулію Фокс сфотографували папараці у незвичайних головних уборах

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Кожен образ моделі завжди привертає увагу епатажністю.

Американська модель Джулія Фокс прилетіла до Парижа на Тиждень моди, де свої колекції представляють відомі бренди. Під час заходів вона сама виходила на подіум, але покази деяких марок відвідала і як гість.

Перед модним показом бренду Vivienne Westwood Джулія прогулялася містом у білому комплекті, який складався з ефектного верху з декольте та відкритими плечима, а також пишної спідниці.

Вбрання модель доповнила масивними черевиками на величезній платформі з квітковою вишивкою та невеликим блакитним клатчем. Також вона зробила яскравий макіяж, одягла прозорі рукавички та головний убір у вигляді хустки. На очах Джулії були сонцезахисні окуляри.

Джулія Фокс / © Getty Images
Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Також Фокс сфотографували папараці, коли вона прямувала на показ бренду Ann Demeulemeester. Цього разу вона одягнулася у все чорне, оскільки поєднала довгу сукню зі сміливим декольте, плащ та черевики. На голові у Джулії знову був головний убір, а завершував образ яскравий макіяж.

Джулія Фокс / © Getty Images
Джулія Фокс / Фото: Getty Images

У Instagram Джулія також показала як готувалася до показу Vivienne Westwood - робила макіяж та зачіску.

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