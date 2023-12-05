Знову здивувала: Ріта Ора з'явилася з хромованими шипами на спині та у чорній елегантній сукні

Образ знаменитості кардинально відрізнявся від усіх інших на червоній доріжці того вечора.

33-річна британська співачка Ріта Ора відвідала щорічну церемонію вручення премії British Fashion Awards 2023, яка відбулася у Королівському Альберт-холі в Лондоні. Зірка традиційно для цього заходу обрала незвичайний образ і зробила грим, який привертав більше уваги, ніж її вбрання від Primark.

Ріта Ора / Фото: Associated Press

Вбрання було однотонним і мало повністю відкриту спину - виріз діставав до низу її талії.

Однак по хребту зірки були приклеєні шпильки сірого кольору. Грим мав дуже реалістичний вигляд і на його кріплення до спини Ріти пішло близько двох годин.

Ріта Ора / Фото: Associated Press

"Минулого року, не знаю, чи пам'ятаєте ви, ми наробили трохи галасу, тому що зробили дуже крутий протез на моєму обличчі", - сказала вона. "Але цього разу ми йдемо далі: сріблясто-хромований хребет. На це пішло близько двох-трьох годин", - розповіла Ріта у відео в Instagram.

Ріта Ора / Фото: Associated Press

Цей незвичайний образ Ора доповнила браслетами-манжетами, макіяжем та зачіскою з недбало зібраним волоссям. У вухах у неї були великі сережки з діамантами.

Ріта Ора / Фото: Associated Press

Минулого року Ріта Ора з'явилася в образі амфібії, оскільки вона поєднала прозору червону сукню від Nensi Dojaka з незвичайним артмакіяжем.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

Ріта Ора / Фото: Getty Images

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