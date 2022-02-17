Знову здивував майбутню дружину: Бруклін Бекхем показав нове тату, яке зробив на честь коханої

Бруклін Бекхем присвятив своїй нареченій ще одне татуювання, яке набив на своєму тілі.

Напередодні весілля Брукліна та Ніколи Пельтц, яке має відбутися вже цієї весни, 22-річний хлопець зробив нове тату – напис "Peltz", який намалював на його грудях між татуюваннями херувимів. "Я така рада, що ти Пельц @brooklynbeckham", — прокоментувала малюнок у своєму сторіз Нікола.

Тату Брукліна Бекхема / Instagram Ніколи Пельтц

Це не єдине татуювання, яке Бруклін присвятив своїй коханій. Минулого місяця акторка поділилася фотографією, що показує торс Брукліна, на якому було нове татуювання під написом "dvbrch".

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Instagram Брукліна Бекхема

Підпис під тату говорить: "Зосереджений на теперішньому, щирий стосовно інших і довіряючи собі, знай, що ти не можеш зазнати невдачі". Коментуючи милий жест свого хлопця, Нікола тоді написала в сторіз: "Він зробив татуювання молитви Джини" (бабусі Ніколи, яка померла напередодні дня народження Пельтц два роки тому), а потім додала емоційний смайлик і додала: "@brooklynbeckham, ти моя споріднена душа".

Також на шиї у Брукліна ззаду вибиті очі Ніколи та її любовне послання. Текст любовного листа від Ніколи говорить: "Моє вічне кохання! Прочитай це в будь-який час, коли відчуваєш занепокоєння. Я хочу, щоб ти знав, як сильно тебе люблять. У тебе найдобріше серце, яке я коли-небудь зустрічала, і я сподіваюся, що не проживу і дня без твого кохання. Я думаю, що ти просто неймовірний. Ми зможемо пройти через все разом, якщо ти мені довірятимеш. Я безмежно люблю тебе. Твоя майбутня дружина".

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