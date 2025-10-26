Знову здивувала: Демі Мур з'явилася на публіці в смарагдовому вбранні з оксамиту

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур відвідала фестиваль, який проводить знамените видання The New Yorker, де взяла участь у бесіді.

Коли 62-річна акторка йшла на захід, її сфотографували папараці. Вона одягла того дня вбрання смарагдового кольору від бренду Saint Laurent, що включало блузу з рюшами на комірі та манжетах, а також оксамитовий костюм із жакетом і штанами. Вищою Демі робили чоботи, адже вони були на дуже масивній платформі, а от доповнила вона їх чорною шкіряною сумкою, вартість якої 2750 доларів.

Демі Мур / © Getty Images

Волосся Демі розпустила, на її обличчі був ніжний макіяж у натуральній гамі, а на очі вона також одягла окуляри з чорною оправою.

Кількома днями раніше зірка також взяла участь у щорічному галавечорі Музею Американської кіноакадемії. Тоді вона продемонструвала дуже елегантну сукню бордового кольору від Prada.

Демі Мур / © Associated Press