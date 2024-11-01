Знову змогла здивувати: Гайді Клум перетворилася на прибульця з культового фільму Спілберга

Гайді Клум, як справжня королева Геловіна, знову змогла здивувати, і навіть шокувати. Цього року на своїй грандіозній зірковій костюмованій вечірці у Нью-Йорку вона та її чоловік Том Кауліц з'явилися у парних костюмах.

Гайді Клум і Том Кауліц / Фото: Associated Press

Подружжя обрали костюми у стилі фільму Стівена Спілберга 1982 року "Іншопланетянин".

Гайді одяглася прибульцем з макіяжем та у сукню, а її чоловік прибульцем без вбрання.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Обидва мали величезні руки, голови, як у персонажа фільму, а також ноги. Подібність була просто приголомшливою.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Також із ними позувала для фото старша дочка Гайді – модель Лені Клум. Вона теж одягнулася прибульцем, але зовсім іншим — у Лені було біле коротке волосся, вусики на голові, великі чорні очі і сріблястий костюм.

Гайді Клум та Лені Клум / Фото: Associated Press

Гайді Клум та Лені Клум / Фото: Associated Press

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